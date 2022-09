Julien GRAVELOTTE

Passionné par les technologies de l'information, j'ai pu participer à l'essor d'une société de prestation informatique : pendant plus de 10 ans, mes connaissances techniques et mon sérieux ont permis d'apporter un service de qualité auprès de TPE, de professionnels de santé puis de PME/PMI jusqu'à 100 salariés (dans un environnement multi-serveurs / multi-sites).



Mes postes en tant que Chef de Projet ERP et process, puis à la Direction d'Exploitation et de Production en environnement industriel, m'ont permis d'apprécier tous les aspects d'une carrière de haut niveau : management, rigueur, prise de décisions et relation avec l'ensemble des services.



Aujourd'hui consultant et chef de projet décisionnel, je mets au services de mes clients et de mon entreprise l'ensemble de mes compétences acquises au fil des postes à responsabilités que j'ai exercés, dans les domaines de la compatibilité, de la paie, de la gestion commerciale ou de la gestion de production.



Mes atouts :

Pouvoir parler métier avec tous les interlocuteurs au sein des sociétés.

Transmettre mon savoir et les bonnes pratiques dans l'analyse des données de l'entreprise.

Améliorer et automatiser les rapports nécessaires au pilotage de chaque activité.



Mes compétences :

Business Analysis

Business development

Business Intelligence

Informatique Décisionnelle BI

Microsoft Windows SQL Server

Microsoft Excel



Gestion et amélioration des process de l'entreprise

Gestion de projet

Management

Formation des équipes

Support informatique

Administration ERP

Administration CRM