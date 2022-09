Stéphanie PLANCHE

J'ai réalisé mon parcours professionnel dans des fonctions Achats et Supply chain, au sein de PME : j'ai pu intervenir sur l'ensemble des aspects de la fonction, tant opérationnels que fonctionnels avec le management d'équipe



Outre la fonction achat, le fil directeur de ma carrière se trouve dans l'amélioration continue : kaizen, 6 sigma et 5S sont les outils que j'ai utilisés et je connais leur formidable efficacité.



Aujourd'hui, je met mes compétences aux services de PME/MPI : j'interviens sur des missions d'optimisation ou de mise en place dans les fonctions achats - supply chain.



Je reste à l'écoute du marché et de nouvelles opportunités

N'hésitez pas à me contacter, nous pouvons conjuguer nos talents...



