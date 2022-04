Isabelle RESLINGER

Riche d’une expérience professionnelle de 15 années au sein d’une même entreprise en assistanat divers et variés, avec un très fort usage de l’outil informatique au quotidien, j’ai pu évoluer dans mes tâches en toute autonomie et travailler en équipe avec mes collaborateurs. Ces dernières années, j’ai pu parfaire mon expérience dans des secteurs d’activité différents par le biais de missions intérims ou en CDD.



Tout au long de mon parcours j’ai su m’adapter aux différentes réorganisations, aux changements d’activités et ainsi développer de nouvelles compétences, notamment dans les domaines de la Qualité, de la formation du personnel administratif, l’organisation d’évènements ainsi que dans les ressources humaines.



Digne de confiance, ma grande capacité d’adaptation, mon sens de l’organisation ainsi que mon très bon contact relationnel sont mes atouts majeurs pour prétendre à un poste d’Assistante de Direction.





Mes compétences :

Organisation d'évènements

Secrétariat

Assistanat de direction

Microsoft Office

Rédaction

Ressources humaines