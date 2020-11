Julien GRIMAULT

Diplômé de lécole dingénieur dArts et Métiers ParisTech (ENSAM).

Certifié concepteur Européen Maison Passive (PassivHaus)

Certifié BREEAM assesor

Certifié LEED Accredited Professional



Actuellement directeur technique de la société GreenBuilding, dans le domaine de la Performance énergétique & environnementale des bâtiments.



J'ai été auparavant chargé d'affaire pour la société BioTanah, en France et en Indonésie. J'y ai développé les activités de maitrise dœuvre environnementale et de certification environnementale (BREEAM, LEED, HQE) , en parallèle du développement industriel et commercial dun biocombustible innovant.



J'ai également été directeur de l'agence GreenBuilding à Jakarta, Indonésie, où j'étais en charge du développement de cette entité pour promouvoir la construction durable et les économies d'énergie dans le secteur de la construction et de l'industrie.



J'interviens auprès des maîtres d'ouvrage pour la définition du programme de leur opération, le diagnostic technique de lexistant, l'étude économique du projet et la rédaction des pièces contractuelles. La valeur ajoutée de notre offre est l'intégration du volet environnement dès les phases de pré-études avec le client.



J'effectue également des missions de maîtrise dœuvre : Calcul réglementaire RT 2012, Simulations thermiques dynamiques, Conception systèmes constructifs, Dimensionnement de systèmes énergétiques, Conception de bâtiments passifs, études environnementales pour certification.



Je développe également les certifications environnementales de projets de construction : HQE, Greenship, LEED et BREEAM. A ce titre, je suis certifié BREEAM Assessor par le BRE, et LEED Accredited Professional par le GBCI. Ce suis ainsi en mesure de conduire lintégralité d'une certification jusqu'à la validation par le comité de certification.



GreenBuilding Indonésie développe également un département "Urbanisme". Dans ce cadre, nous avons développé au profit du ministère local des Travaux Publics le concept d'éco-quartier bas carbone.



Quelques clients en Indonésie : Décathlon Indonesia, Total, Ministry of Public Works, Danone, Ambassade de France



Auparavant ingénieur d'étude spécialisé en efficacité énergétique du bâtiment.

(Responsable du pilotage d'un projet de bâtiment tertiaire à énergie positive (bepos)) et chargé d'une étude de veille technologique sur les maisons à énergie positive présentées lors du concours Solar Decathlon Europe 2010.



Mes compétences :

Construction durable

Développement durable

Maison Passive

Ingénierie

Conception bioclimatique

Architecture

Habitat durable

BREEAM

Business Development

HVAC

Residential architecture

Back Office

DIALux

Audit

Project Management

Social Housing

Autocad

Autodesk Revit

Microsoft Excel

SketchUp

Visual Basic