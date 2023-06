Julien BODENNEC

Diplômé de l’école d’ingénieur d’Arts et Métiers ParisTech (ENSAM), la conclusion de ma formation porte sur un projet de fin d’études très orienté vers l’habitat durable. Pour celui-ci, je tenais en effet à proposer un sujet qui me passionnerait et c’est la raison pour laquelle une équipe d’élèves-ingénieurs s’est formée pour participer au concours Solar Decathlon Europe 2010. L’objectif de cette compétition internationale est de concevoir, de construire et de faire fonctionner une maison solaire à énergie positive. Ainsi, pendant 18 mois, je manage une vingtaine de personnes pour fabriquer un prototype d’habitat durable intégrant de nombreuses innovations. Cette maison a pour nom "Napevomo", qui signifie "Est-ce que tu te sens bien?" en langue cheyenne, en hommage au respect que cette population vouait à la nature. Durant cette période, ma tâche consiste à coordonner les différents partenaires industriels, à décrocher des financements pour un budget global s’élevant à 1,2 M d’€, tout en gérant l’avancement technique. Au delà des méthodes actuelles utilisées dans les maisons passives (ossature bois, système constructif, enveloppe, ventilation et énergie solaire), notre équipe a souhaité tester diverses innovations et la gestion des interfaces entre celles-ci fut complexe mais très instructive. Grâce à nos efforts pour l’intégration de ces innovations, le projet est lauréat du Prix de l’Ingénierie du Futur 2009, décerné par la Fédération Syntec Ingénierie. En juin 2010, nous présenterons cette maison lors d’un salon à Madrid en parallèle de la compétition avec des universités espagnoles, allemandes, mais aussi brésiliennes ou américaines. Cette expérience très enrichissante m’amène à vouloir continuer l’aventure pour favoriser toujours plus un développement durable de nos sociétés et plus particulièrement pour appliquer les principes posés au Grenelle de l’Environnement. Suite au concours Solar Decathlon Europe 2010, qui se tiendra du 18 au 27 juin 2010 à Madrid, mon projet professionnel s'oriente vers la même vision et plus particulièrement vers la maîtrise d'oeuvre en bâtiments basse consommation.



Mes compétences :

Architecture

Conception

Conception bioclimatique

Gestion de projet

Habitat durable

Ingénierie

Maison Passive

Simulations