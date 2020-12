Julien JOSEPHSON

Professionnel de la Distribution, et passionné de Management, je suis convaincu que les 2 « ingrédients » indispensables au succès sont lEQUIPE & le CLIENT.

Je suis féru du « beau commerce » ! Ce commerce, capable grâce à léquipe de créer du lien avec le client, de lui faire passer un moment agréable et différent de ce quil a pu connaître ailleurs et surtout de faire en sorte quil ait envie dy revenir. Au service de mes équipes, ma passion consiste à faire plaisir, tout en me faisant plaisir.



Ce dont je suis le plus fier ? Mon attachement à faire évoluer la satisfaction client. En effet, je nai de cesse de laméliorer à chaque poste, car cest la priorité du « beau commerce ».



Je donne du sens ! Mais pas seulement ! Jimplique mes équipes et les accompagne sur la voie de lExpérience Client réussie. Cela ne fonctionne que si toute léquipe veut faire plaisir à ses clients. Et ça marche !



Je démarre en tant que Responsable du magasin Drugstore des Champs-Elysées. Jévolue sur ce type de poste pendant 10 ans dans des enseignes Multi-marques et de Jouets (Toys R Us, The Disney Store) avant de morienter vers des postes de Direction Régionale (Parfumerie, PAP enfant et Bazar) puis danimation Réseau sur le plan national.



Aujourdhui, je suis Directeur du Réseau sur la France chez Mondial Pare-brise afin de participer au développement de la marque. Je suis guidé par des histoires fortes et par la possibilité de pouvoir construire grâce à un travail collaboratif. Jaime particulièrement les challenges ambitieux combinant management, opérationnel et réflexion stratégique.



« Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris »

Oscar Wilde



Activités : Management Stratégie Opérations - Équipe Client Réseau National Marque Enseignes - Succursales - Négociation - Gestion de projet



