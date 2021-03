Julien JULIEN GRANGE (GRANGE)

Diplômé d'un master grande école de l'ESC Toulouse en management des Ressources Humaines, j'ai travaillé pendant 9 mois comme chargé de recrutement.

J'ai eu l'occasion d'évoluer dans des contextes et sur des problématiques diverses.

D'abord, dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai recruté des ingénieurs d'affaires informatiques Microsoft SharePoint pour la société AvenAo. Ensuite, chez les Laboratoires Pierre Fabre, j'ai été embauché en tant que chargé de recrutement/ gestion des carrières sur le pôle industrie/logistique.

Par la suite, j'ai travaillé dans une agence d'intérim Adecco comme responsable recrutement sur le pôle transport de marchandises.

Aujourd'hui, et depuis 10 ans, je suis professeur à domicile et en agence à hauteur de 15/20 h par semaine en tant qu'autoentrepreneur et pour des organismes tels qu'Acadomia, Efficience, Anacours, Complétude, CDSS, EverSchool, AusCours, Domicours ou encore Les Cours du Rhône.

Dans le même domaine d'activités, je suis également formateur en culture générale pour les concours post-bac d'entrée en école de commerce et d'ingénieurs.

Enfin, j'ai également été chargé de mission décrochage pour l'académie de Lyon en 2013.

Attaché à la polyvalence et à l'acquisition permanente de culture générale comme en témoigne mon activité associative principale, je suis ouvert à toute offre touchant au domaine de l'enseignement et de la formation.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des opportunités de carrière qui pourraient me correspondre.



Mes compétences :

Culture

Culture générale

Entretiens

Informatique

Recrutement

Recrutement informatique

SSII

Transport

Enseignement