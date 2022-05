Pauline BARRET (CROZIER)

Prestataire chez Agap2 et auparavant chez Altran, j'ai effectué plusieurs missions dans l'industrie pharmaceutique ou encore dans les dispositifs médicaux. Mon expertise porte principalement sur la validation de procédés, incluant la validation de procédés de nettoyage, d'un point de vue réalisation (rédaction des documents de validation, coordination et réalisation des essais) mais également d'un point de vue qualité (définition des stratégies de validation, relecture qualité des documents, traitement des anomalies et de leurs impacts).



Actuellement disponible en tant que prestataire, je peux vous accompagner dans la réussite de vos projets de validation ou de qualification, dans le cadre de transfert de procédés ou d'amélioration continue de procédés existants.



Diplômée de l'INSA de Lyon (spécialité Biochimie et Biotechnologies) en 2008, je suis également titulaire d'un Master 2 Management des Opérations (spécialité Management de l'Innovation) de l'IAE de Lyon, qui m'a permis de développer différentes compétences de management de projet mais également de ressources humaines (et notamment management transverse).



Mes compétences :

Biochimie

Biotechnologies

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

Lean

Management

Responsable d'équipe

Validation

Validation de procédés