Infographiste - Webdesigner pour le Groupe Patrimoines de France (Patrimoines de France, Euryale Asset Management, Newsens et le domaine viticole Château Le Bouïs) à Toulouse, Paris & Gruissan. Artiste résident pour des ecommerces spécialisés dans la vente d’art.



Domaines de compétence :

> Identité / Charte graphique - Logotype

> Print / Consommables (brochure, dépliant, book, étiquette, carterie, stand, presse,…) - Sublimation - Goodies

> Web / Création & maintenance de sites vitrines (Wordpress) et sites ecommerce (Woocommerce) - Newsletter

> Vidéo / Montage





Background de plus de 6 ans en salariat & plus de 7 ans en freelance.





Expérience en agence et web-agency.





Book : http://goo.gl/3HYOpH

Portfolio professionnel : http://cv.julien-kaltnecker.fr/

Portfolio artistique : https://julien-kaltnecker.fr/

Linkedin : https://goo.gl/yuQbf2

Viadeo : https://goo.gl/5iAbMw

Instagram : https://goo.gl/X7fgTn

Facebook : https://goo.gl/j6ePPQ



Je suis disponible au 06 25 69 01 27 ou hello@julien-kaltnecker.fr



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

Indesign CS5

WebDesign

Premiere

PAO et mise en page

Réseaux sociaux

Concours artistiques

Publicité

Créativité

Créatif

Communication

Graphisme

Freelance