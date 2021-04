Julien LAMIELLE

ITEC, spécialistes de l'intervention sur site pour la maintenance et l'évolution du matériel numérique.



Quelques chiffres :



- 580 techniciens informatiques, couverture nationale.

- 9 interlocuteurs backoffice avec chefs de projets dédiés.

- 40 000 Interventions réalisées

- CA de 2,75M€

- Siège social de 220m²



Quelques références nationales :



- Société générale : 20 000 Tablettes déployées.

- 500 Magasins de cosmétique : Bornes Wifi (En cours de déploiement)

- Crédit du nord : 4400 équipements informatiques déployés (TUL / PC / Printer / Scan).

- Chaîne de prêt à porter lingerie : 100 PDV, déploiements de routeurs et bornes Wifi

- Retail : Déploiement de caisses en Grande Distribution (50 par mois)

- Agence d'intérim : Inventaire national.



Choisissez un prestataire performant pour vos interventions sur sites !



Une question ? Vous pouvez nous contacter par mail à info@itec-services.fr

Plus d'informations sur notre site internet : http://itec-services.fr

Présentation vidéo rapide : https://www.youtube.com/watch?v=f2Y7b1Czs5g

Rejoindre le réseau iTEC : http://itec-services.fr/join



Mes compétences :

Stratégie marketing

Endurant et grosses charges de travail

Management

Anglais

Prise de parole en toutes circonstance

Partenariat commercial

Recrutement

Community management

Communication visuelle

Publicité

Communication