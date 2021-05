Julien LECHEVALLIER

Bonjour et bienvenue à vous sur mon profil Viadeo,



Possédant différentes expériences en tant que généraliste RH et recruteur, j'ai acquis de nombreuses et solides compétences dans le domaine RH notamment dans le recrutement, l'administration du personnel, la formation ou encore la GPEC et la santé et sécurité au travail.



Actuellement Gestionnaire de paie, je renforce mes compétences dans ce domaine très spécifique.



Ma rigueur, mon organisation et ma réactivité me permettront de mener à bien les missions qui me seront confiées.



Je vous invite donc à découvrir mon profil détaillé et n'hésitez pas à me contacter pour toute question ou détail complémentaire.



En vous souhaitant une bonne navigation,



Mes coordonnées :

E-mail : julechevallier@laposte.net



Mes compétences :

Paie

Recrutement par approche directe

Recrutement

Formation

Sage

Relations humaines

Sphinx

Cegid

GANTT Project

Microsoft Publisher

Pack Office (Word, Excel, Power Point)