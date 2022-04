Julien LEMAY

Je me passionne pour l'expérience utilisateur au sein des produits dont j'ai la responsabilité. Anciennement chef de projet technique, je met mes connaissances acquises lors de mes précédents expériences au service du fonctionnel et de l'expérience utilisateur. Très impliqué dans mon travail, je suis autonome, force de propositions et de cohésions.



Voici mon CV:

https://drive.google.com/file/d/0B6_e1P3guiwHTFlabFVFbjl4NHBqcjUzNVVRbVI1WmtvVjBJ/view?usp=sharing



Je suis expert dans la mise en place d'applications :

Cadrage du besoin, maquettage, prototypage, spécification fonctionnelle, gestion du planning, documentation,...



Mes compétences :

Gestion de Projet

C++

Temps Réel

3D

MOE

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

OpenGL

Microsoft Office

JavaScript

HTML

FORTRAN

C Programming Language

Adobe Photoshop

Expérience utilisateur