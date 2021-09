Apporter à un acteur industriel du marché Rhonalpin l'expertise nécessaire à l'étude et au développement de son S.I. : Transports, SIG, aéronautique et spatial



Mes atouts :

-- > 20 ans de pratique particulièrement dans le secteur exigeant des Transports,

-- > Une expérience éprouvée en Analyse Fonctionnelle et Maîtrise d'Ouvrage

-- > Une faculté à appréhender rapidement votre métier

-- > Une grande rigueur dans l'analyse, la modélisation, et le rédactionnel

-- > Une certification UML2 auprès de l'OMG



Mes axes d'intérêt en 2017 :

-- > L'étude de besoins

-- > modélisation UML, conception SGBD-R

-- > l'AMOA en secteur scientifique ou médical

-- > les SIG

Passionné de randonnées et autres activités de montagne, retrouvez mon CV, et d'autres documents et informations professionnelles sur le site de l'APEC:

http://perso.apec.fr/serge_lucas



Mes compétences :

UML

SQL

Maîtrise d'ouvrage

Anglais technique

AMOA

SCADA

SGBD

WebServices, libcurl

Oracle, PostgreSQL

C++/Boost

Redmine

Mantis

REST

DBMS

Microsoft Windows

Rational Rose

Microsoft SQL Server

Together

Linux

Oracle Pro-C