Julien LIVIS

Fort d'une double compétence biologie / marketing acquise lors de mon cursus universitaire, je me suis naturellement orienté vers la communication santé. Je rejoins Lilly France en tant que chef de projet e-Marketing, où j'ai l'opportunité de suivre le plan de communication digitale de Cymbalta® dans un premier temps, puis de coordonner la mise en place du portail LillyPro Diabète dans un second temps. Suite à cette première expérience dans lindustrie pharmaceutique, jintègre Pfizer France où je participe à la stratégie de communication online (refonte et promotion des sites web tel que DocteurWWW).



Chef de projet digital chez Elsevier Masson, leader mondial dans l'édition scientifique, durant trois ans, ma mission a consisté au pilotage de projets numériques en collaboration avec les KOL, pour différents types d'actions de communication de l'industrie pharmaceutique. Mon rôle allait de la recommandation de solutions innovantes en accompagnant les commerciaux en amont des projets jusqu'au suivi du ROI avec optimisations et promotion en résultant. Je coordonnais le lancement et le suivi de sites web (formation, revue de presse, vidéo dévènements) et dapplications mobiles.



Convaincu que la communication de demain se situe dans une stratégie cross-canale adaptée à tous les acteurs, et conscient des profonds changements et des nouveaux défis dans le secteur Santé, j'ai rejoint le Service Marketing et Communication de Novartis Pharma dans un poste de Chef de projet digital pour de nouveaux challenges et projets innovants.



Mes compétences :

Digital marketing

Pharma

Internet

Mobile marketing

Project management