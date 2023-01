Hervé SAINTE-ROSE FANCHINE

Rosalis est un studio de création graphique print, web et vidéo.

Nous intervenons de la création d'un logo à la réalisation d'animation 2D/3D.



http://www.rosalis.fr

http://blog.rosalis.fr

http://vimeo.com/channels/rosalis



Rosalis, c’est :

• Une vision globale et une expertise pluridisciplinaire du design graphique pour vous garantir une communication forte, cohérente et pertinente sur tous les médias.



• Un seul interlocuteur pour vous guider et simplifier la gestion de vos projets.



Rosalis apporte de la valeur ajoutée à vos projets, votre entreprise ou à votre image, grâce à une communication globale axée autour de 3 domaines principaux :

- Print & Médias

- Multimédia & Internet

- Film & Vidéo



Print & Médias

La communication est le principal lien entre une entreprise et ses clients. Pour chacuns de vos projets, il existe un type de document adapté à vos objectifs !

Logo, charte graphique, plaquette, brochure, dossier de presse, dépliant, catalogue, affiche, kakémono, carte de visite, packaging, marketing direct, …



Multimedia & Internet

Outil indispensable de la communication globale, Rosalis vous guidera et vous apportera son savoir-faire et son efficacité pour mener à bien tous vos projets interactifs.

Création de site web sur mesure, boutique en ligne, développements spécifiques, web design, référencement naturel, …



Film & Vidéo

Du simple logo animé au clip vidéo, nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne de production pour donner vie à vos projets audio-visuels.

Habillage graphique, montage, animation, film institutionnel, clip vidéo, carte de vœux animés, …



Mes compétences :

Web

Graphisme

Print

Motion design

Vidéo