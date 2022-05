Créée en 2009 à Tours et implantée près de Paris en 2012, KRIZALIS est l'agence de communication qui saura donner vie à vos projets. Créativité, capacité d'écoute et compétences graphiques permettent de réaliser une communication ciblée et adaptée à votre secteur d'activité.



www.krizalis.fr - laetitia.troadec@krizalis.fr



Mes compétences :

Art

Communication

Création

Graphisme

Identité Visuelle