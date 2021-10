Julien MANDIN

Passionné d'informatique et compétent en ingénierie des SI, je sais rapidement maitriser les différentes infrastructures sur lesquelles j'ai la possibilité de travailler.

A travers diverses expériences professionnelles, j'ai acquis une bonne connaissance des processus de mise en production, des contraintes de niveau de service et de la sécurité informatique.



Compétences:

OS Windows 2000 et 2003, 2008, 2012. Linux (Debian / Ubuntu / RedHat / CentOS ). UNIX (Solaris)

Serveurs WEB (Apache / IIS / Tomcat / JBoss), FTP, CVS, DNS, WSUS, MAIL(Exchange / Postfix), DB (Oracle / MySQL / MSSQL), AD/SAMBA/LDAP

Virtualisation VMWARE VSphere 5, MICROSOFT Hyper-V, MICROSOFT App-V, CITRIX (XenServer / XenApp / XenDesktop)

Supervision réseaux (NAGIOS, CACTI, CENTREON)

Proxy / reverse-proxy

Support niveau 1, 2 et 3.

Langages HTML / PHP / SQL / C#

Scripting PowerShell / Shell / Perl



Mes compétences :

GLPI

Active directory

Citrix XenApp

Centreon & Nagios

Linux

Apache

Apache Tomcat

Jboss

Microsoft IIS

ITIL

Gestion de parc

IT Management

Système de gestion de versions

Citrix XenDesktop

Microsoft App-V

RES Workspace Manager 2014

Microsoft Hyper-V

Intégration

VMware

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Windows Server