Nous souhaitons coconstruire vos axes de développements avec nos équipes d'ingénieurs juniors.



Nous vous accompagnons dans vos projets, nos équipes étant sous l'encadrement de chefs de projet Icam.



- Sur l'innovation & l'optimisation : elles sont des cerveaux collectifs avec l'appui de nos experts et de moyens techniques . Cela permet de faire naitre la créativité, les bonnes idées et les challenges.



- Sur l'amélioration de votre performance : elles s'imprègnent du terrain , apportent un regard neuf et mettent en place des solutions adaptées et avec vos collaborateurs.



Nous vous apportons des réponses dans les domaines de :



- la création et développement des technologies de l'information,

- l'innovation ou l'optimisation de process,

- l'amélioration des process et méthodes organisationnelles,

- l'innovation ou l'optimisation de produits.



Je suis à votre disposition pour échanger sur des axes de collaborations.



--



Julien MANGEZ

Chargé d'affaires

Icam, site de Lille - 6, rue Auber. BP 10079. 59016 Lille Cedex.

Dir : 03 20 22 60 97 - Mob : 07 72 55 76 55

@ : julien.mangez@icam.fr