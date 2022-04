Carine MANGEZ

Mon parcours professionnel s'est surtout fait au sein de la société ADP GSI, dans laquelle j'ai évolué vers différentes fonctions commerciales et vers des responsabilités accrues.



Mon poste de Conseillère de Vente Relationnelle m'a permis d'appréhender une fonction commerciale différente, avec des interlocuteurs différents (des particuliers) et le tout sous un mode plus indépendant. Cette expérience a été très enrichissante et complémentaire.



Puis, j'ai occupé un poste d'Assistante de Direction commerciale au sein d'une TPE. De part la taille de la structure, mes fonctions y étaient multiples, variées et exigeaient polyvalence et autonomie. La pratique d'un anglais courant y était quotidienne.



A l'heure actuelle, j'exerce des fonctions d'assistanat, au sein de différents services, chez Bio-Rad, société spécialisée en biotechnologies : service ADV, service commercial et service des affaires réglementaires.

Fin de mission le 2 mars 2016 - Suis en recherche active



Ma formation est pluri-disciplinaire et je viens de l'Ecole Supérieure de Gestion (option Marketing et Commerce. Bac+4).



Langues pratiquées: Anglais (courant) et Allemand (notions)



Excellente présentation, sens du service client , esprit d'équipe, autonomie, polyvalence...



Mes compétences :

Microsoft Word, Excel

Anglais : courant et langue de travail

Lotus 1-2-3

Java

Internet

Communication