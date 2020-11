Julien MARCHESI

[mise à jour Août 2018: je privilégie LinkedIn / Facebook si besoin pour me contacter]



Opticien depuis 2007.

Technique, organisé, excellentes relations clients, gout du challenge.

Mes compétences en gestion, communication, informatique me permettent de faire autre chose à coté de la vente et de l'atelier.

Pédagogue, je suis maître de stage et consultant spécialisé dans l'optique dans tous ses domaines (actions commerciales, produits optique, etc..).

Ayant suivi la formation Community Manager de l'agence 404 et étant présent sur les différents réseaux sociaux, (facebook et twitter notamment, ainsi que google+ etc..) je m'informe de tout ce qui se passe dans le monde de l'optique aisément.



Mes compétences :

Confiance mutuelle et honnêteté

Satisfaction client

Aime le challenge

Organiser et manager

Facilité d'adaptation et disponibilité au tra

Amélioration continue

Communication