Julien MELLERIN

Comptant plus de 13 années dans les domaines des systèmes de gestion de contenus (CMS et portails), de l'e-commerce, des systèmes de gestion de connaissances mais également plus de 5 années dans le domaine de la gestion de contenus d'entreprise (ECM), je contribue principalement au succès de projets CMS (Content Management System), GED (Gestion Electronique de Documents), BPM (Businesss Process Management) et archivage avec un soucis particulier de la qualité, d'une proximité avec mes clients et leur satisfaction par l'écoute et le conseil au plus proche de leurs besoins.