Julien MONTAGU

Polyvalent, je possède 5 ans d'expérience certifiée dans le domaine des essais de réaction au feu et des connaissances en chimie, acquises lors de mon cursus.



Rigoureux et organisé avec l'esprit d'équipe, j'ai acquis une certaine flexibilité et un esprit critique.



J'ai appris à intervenir durant tout le processus de prestations d'essais ce qui m'a permis de développer des compétences en matière d'utilisation de l'outil informatique mais aussi en matière de qualité, de réalisations techniques, de rédaction de livrables et de relation client.



Je suis disponible immédiatement.



Je reste ouvert à toute opportunité.