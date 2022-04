Aurélie BAJON

J'exerce depuis de nombreuses années dans le secteur médical avec une maîtrise de la règlementation des dispositifs médicaux (2017/745, Directives 90/385 et 93/42/CEE, normes associées 14971, 62366, 62304, 60601, 10993 etc...) des métiers de la certification (Auditeur, évaluateur etc...). Familiarisée avec la communication avec les autorités compétentes européennes et françaises.



Mes compétences :

Directives et normes médicales

Management d'équipe - Optimisation des activités -