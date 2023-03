Julien MONTMÉAS

Secteur : Climatisation, Chauffage, Pompe à Chaleur, Nouvelles Energies.



Après plusieurs années d'expériences dans le domaine du Chauffage et de la Climatisation, en tant que Marketer & Responsable de Clientèle, respectivement chez Daikin & Carrier je goûte aux joies de la création d'entreprise. En 2004, nous créons une Sarl de distribution de matériel de Pompe à Chaleur, Chauffage & Climatisation en Région Rhône-Alpes. Début 2004, associé au réseau national CEMT, nous créons et développons la structure Lyonnaise jusqu'alors inexistante et devenons en 4 ans un acteur significatif en distribution technique de solution Pompes à Chaleur, Chauffage & Climatisation. Avec un Chiffres d'Affaires prévisionnel d'environ 3,2 Millions d'Euros en 2008, la Sarl montée en 2004 est désormais filiale du Groupe Sonepar.



Depuis, Septembre 2o1o, j'ai intégré la Société Toshiba Air-Conditioning France, en tant que Responsable de Clientèle, puis Responsable Grands Comptes & Prescription et désormais Directeur Marketing et Business Développement France.



Mes compétences :

Air Conditioning

Chauffage

Chef d'entreprise

Climatisation

Commercial

Marketing

Stratégie

English

HVAC

International

International management

Management

Pompe à chaleur

Pumps

Responsable Commercial

USA

VRV