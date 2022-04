Erwan BAYLE

Avenant et constructif, j'ai toujours eu un goût prononcé pour le leadership.

Aujourd'hui en poste en tant que Directeur commercial France et Directeur du Service clients et Pièces détachées, je manage mes équipes avec en ligne de mire ces quelques mots qui me caractérisent : Travail, Equité, Esprit d'équipe, Partage, Accompagnement et Réussite.



Mes compétences :

Partage des connaissances

Ténacité dans les projets

Leadership

Ingenierie technique

Accompagnement au changement

Techniques de vente