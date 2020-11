Julien MOULIADE

Je suis actuellement responsable d’affaires dans le

domaine du spatial.



Mes principales activités sont :



• La conduite et le pilotage du développement et de la fabrication de systèmes

électroniques hyperfréquences fortes puissances (High Power Isolator, Power

divider).



• La gestion des projets dans le respect des délais, du budget, de la qualité et

des engagements clients.



• La construction du plan de charge



• L’organisation et l’animation des réunions d‘avancement, les revues de design

interne et externe.



En collaboration avec les responsables techniques, opérationnels, industrialisations

et productions, je reste le contact privilégié du client : gestion des livrables,

réalisation des revues projets (KOM, EQSR, PDR, CDR/MRR/TRR, TRB), gestion

des risques et opportunités afin de satisfaire les clients. Je suis le garant des coûts et

délais des projets.



Je participe également aux réponses d’appels d’offres d’un point de vu technique,

financier et organisationnel.



Mes principaux clients se situent en Angleterre (ASTRIUM Portsmouth) et aux Etats

Unis (Space System Loral).



Mes compétences :

Chef de projet

Electronique

spatial