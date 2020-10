Documentaliste polyvalent, 9 ans d'expérience et souhaitant évoluer. J'ai déjà travaillé en tant que gestionnaire de bases de données et je suis à l'aise avec les outils informatiques.



Mes compétences :

Recherche documentaire

Indexation

Logiciels bureautiques

Droits d'auteurs et de diffusion

Langage documentaire: thésaurus

Repérer, évaluer, sélectionner et valider des sour

Logiciels de gestion documentaire, GED et archivag