L’accompagnement que je propose s’adresse aux thérapeutes et professionnels du bien-être, mais aussi aux particuliers en quête de sens, qui cherchent à obtenir des réponses sur leurs réceptivités aux énergies, leurs liens avec la nature, ou qui sont en phase d’un changement de carrière professionnel tourné vers le bien-être, les médecines douces et le développement personnel.



Tombé dans la marmite dès mon plus jeune âge, l’ensemble des pratiques que j’ai expérimenté, des arts énergétiques aux relations humaines, en passant par la psychologie, m’ont permis d’apporter une véritable écoute et une compréhension de l’être humain dans sa globalité (corps – esprit – âme) quasi immédiate. Mon parcours personnel (14 ans de kung-fu, sacré champion de france en 1999), 10 ans de développement des réseaux Neo-bienêtre et Neorizons, 20 ans à voyager autour de notre belle planète à la rencontre des peuples, de la nature, des thérapeutes et professionnels du bien-être et mon chemin spirituel m’ont également apporté d’autres éléments d’analyse et de compréhension.



À travers un entretien personnalisé, dans nos locaux ou par téléphone, je vous apporterai mon écoute, mes connaissances et mon énergie pour vous accompagner dans votre pratique, dans vos questionnements et dans votre développement.



Biographie:



- Président fondateur depuis 2003 des sociétés Neo-bienêtre et Neorizons

- Spécialiste de voyage sur mesure bien-être et responsable.

- 16 ans d’implication dans le domaine du bien-être et de l’écologie

- 12 ans d’expérience dans le marketing et la communication

- 15 ans d’expérience terrain en France et dans le monde

- Membre de l’association mondiale d’experts du tourisme (WTEA)

- Membre du parlement d’entrepreneurs d’avenir

- Membre des voyageurs et voyagistes éco-responsables (VVE)

- Partenaire de la fondation Good Planet et de l’association française d’écotourisme



Tarif: 60 euros de l’heure



Julien Peron / PDG



Neo-bienêtre-Un esprit sain dans un coprs sain

http://www.neobienetre.fr

https://www.facebook.com/Neobienetre

Tel : +33 (0)4 34 00 63 06

Cel : +33 (0) 6 08 54 36 25

E-mail : info@neobienetre.fr

Skype : kelbe2001



Mes compétences :

Bien être

Développement personnel

Voyage sur mesure

Médecine douce

E-communication

E-Marketing

Psychologie