Julien PETIT

Passionné par la création d'outils et la mise en place de nouvelles démarches, je souhaite m'orienter vers l'Excellence Opérationnelle. Ma formation, mes 5 ans d'expérience en production sur plusieurs unités de production et la mise en oeuvre de projets transverses ou multisites tels que la création d'un logiciel de TRS me donnent envie de mettre à profit mes connaissances et compétences pour analyser, développer et standardiser des outils et démarches d'amélioration continue visant à garantir sécurité, qualité et performance.



- Docteur en Pharmacie Filière Industrie inscrit en Section B

- Ingénieur en Génie Industriel (Ecole des Mines)

- BASICS



Mes compétences :

Excel

Visual basic

TRS

Lean

Ergonomie

Amélioration continue

KL2 KSMED