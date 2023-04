Julien RICHARD

Jeune commercial terrain dynamique et autonome, fort d'une expérience de 4 ans dans les domaines du nettoyage industriel et de la grande distribution je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles.



Au cours de mes différentes missions, j'ai pu acquérir les compétences indispensables à la gestion et au développement d'un portefeuille clients telles que la gestion de la relation client (de la prospection à la signature), le suivi administratif et SAV, ou encore la conception et réalisation de plans commerciaux ad hoc.



Mes compétences :

Référencement

Veille concurrentielle

Négociation commerciale

Vente

Négociation

Distribution

Automobile