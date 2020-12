Julien Rochard, formateur et créateur-gérant de Rochard Formation, entreprise de formation linguistique. Envie ou besoin d'apprendre une langue? Rochard Formation vous propose de vous former en trois langues: anglais, allemand et espagnol. Cours en présentiel, en distanciel ou par téléphone. Pour une remise à niveau ou pour un projet professionnel? Venez vivre votre formation linguistique!



Afin de découvrir mon parcours, mes compétences ainsi que l'ensemble de mon expérience professionnelle, je vous invite à aller visiter mon site www.rochardformation.com