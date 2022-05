Marie-Christine PINAIL

A la fin de ma formation d'ARC, j'ai effectué un stage dans une start-up, BT PHARMA, où j'ai été en charge de la rédaction des documents suivant: protocole, brochure investigateur, CRF, dossier conseil scientifique AFFSAPS, dossiers soumissions AFSSAPS/CPP, mais aussi du circuit patient et du circuit médicament d'un essai de phase I en oncologie.



Après 4 annnées de monitoring en hématologie clinique phases I, II et II au sein du GELARC, j'ai effectué en parrallèle de mon activité professionnelle un master 2 de droit de la santé pour une future reconversion dans la coordination et la gestion de projet de recherche clinique.



Depuis le mois de novembre 2012, je coordonne un essai clinique de phase III internationale sur le lymphome DLBCL.



Je m'occupe principalement de la validation scientifique des données des CRF de tous les patients inclus dans l'étude.



Aussi, je suis en interaction avec tous les corps de métier, tels que l'assistante de projet clinique, les data-managers, les statisticiens, les ARCs moniteurs et les ARCs hospitaliers.



Je m'occupe de l'avancée de l'étude, du suivi des inclusions et des patients, mais aussi d'aider les centres participants à cet essai en cas de problème ou de questions et de former à l'étude tous les participants à cet essai, quel que soit le pays (pays européens et non-européens).



Mes compétences :

Monitoring

Coordination

Gestion de projet

Affaires réglementaires

Recherche clinique