Julien SAINT-LAURENT

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



À lissue dun Master en Communication Digitale (Bac+5) et dune mission volontaire en Inde, lenvie de finaliser mes études par une 6ème et dernière année de spécialisation ma semblé comme une évidence.



Cela m'a permis de compléter mes connaissances dans un domaine qui me passionne tout particulièrement à savoir « l'Informatique » et plus spécifiquement « le Développement Web ».



Je suis aujourd'hui spécialisé dans le framework PHP {{ Symfony }}.



Curieux et ouvert aux opportunités, japprécie particulièrement d'élargir mon réseau professionnel et j'étudie toutes les propositions.



Voir ma publication : https://www.amazon.fr/Comment-am%C3%A9liorer-formation-SEO-d%C3%A9veloppeurs/dp/3639505557



Mes compétences :

Microsoft Windows

Internet

Gestion de projet

Community management

Web

Webmarketing

Sauveteur secouriste du travail

Microsoft Office

Webmastering

Rédaction web

Référencement Web

Big Data

SMO

SEA

PHP

Symfony

Bootstrap

CSS

SQL

JavaScript

CMS

SEO

JQuery

GitHub

Git

WordPress

Marketing en ligne

Mac OS

HTML

Stratégie marketing

Project Management

Linux

Gestion des communautés

Illustrator

PAO

Google analytics

Photoshop

Google Adwords

PhpMyAdmin

UX

UI

Sylius

Semantic UI

Eclipse

SonarQube

Jira

GitLab

Jenkins

Windows

PhpStorm