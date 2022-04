Guillaume GIRAUDET-BACCHIOLELLI

Actuellement, CEO chez 209 Agency, agence de référencement et de web-analytics, j'ai bien connu le marché du référencement en tant que Responsable SEO et acquisition de trafic pour Le Parisien et pour l'Usine Nouvelle.



Avant de travailler du côté annonceur, j'ai eu l'occasion de découvrir le côté agence chez 1ère-Position (gestion de la stratégie de référencement de Sennheiser, Dassault PLM Marketplace, du CRT Nord Pas de Calais, SFA, Ziki, Fivesgroup).



Cela m'a apporté une vision 360 des différents leviers à travailler pour accroître le R.O.I. de nos sites.

Je travaille souvent au plus près des équipes projets, des équipes de développement et d'intégration.



J'organise les prestations que je fournis à mes clients au plus près de leur besoins afin d'établir une relation gagnant-gagnant et afin d'accroître le positionnement, le trafic et les leviers d'acquisitions pour optimiser un maximum le R.O.I sur leur site.



Si vous souhaitez :

- développer ou optimiser votre référencement naturel ;

- vous positionner en liens sponsorisés ;

- accroître votre image de marque et votre positionnement sur les réseaux sociaux,



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande de devis gratuite = > ggiraudet@209-agency.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Référencement naturel (SEO)

E-reputation

Référencement payant

Acquisition de trafic

Smo

SEO

Sem