Natalia MONFORT

Au fil des années, je me suis découvert une passion pour le marketing. Mon poste de Responsable commerciale et marketing au sein du Studio de Portrait par Bernard Audry m'a permis de rencontrer de nombreux professionnels de tous secteurs d'activité, et de me créer un réseau avec des professionnels de la petite enfance à Bordeaux, avec qui je prends plaisir à échanger régulièrement. Partager ses idées et ses points de vues, s'entraider... toutes ces rencontres sont toujours très bénéfiques !

La création de l'association Le Carnet d'Adresses des Parents a été pour moi une suite logique de mon parcours, me permettant de rencontrer toujours de nouveaux professionnels de la parentalité, tout en se réunissant pour dynamiser ce secteur dans la région bordelaise.

Aujourd'hui, je suis gérante de la société Optimums & Cie, spécialisée dans le marketing de la famille. Je propose aux TPE visant une clientèle liée à la grossesse et à la famille, de les accompagner dans leur développement commercial. Ces dirigeants, souvent débordés, peuvent ainsi externaliser les fonctions marketing et commerciale de leur entreprise, ou bien tout simplement, choisir d'être épaulés et conseillés ponctuellement.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Accompagnement client

Prospection

Relations BtoB

Rédaction d'articles (blog)

Community management

Stratégie marketing

Conseil commercial

Développement commercial