Julien SOYER

Avec près de 10 ans d'expérience en agence de communication visuelle 360, je suis spécialisé en création et déploiement d'identité d'entreprise (logotype, charte graphique, papeterie, merchandising, digital web et mobile).

Je peux encadrer une équipe créative pour conception, la déclinaison et l'application d'I.V. aussi bien sur des supports physiques que digitaux.



Mes compétences :

Charte graphique

Identité visuelle

Création

Papeterie

Design

Print

Relation client

Web

Adobe

Illustrator

WordPress

Storyboards

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe After Effects