Julien TOLOSA

Basé à La Réunion (974), spécialisé en Froid/Climatisation, Génie Climatique CAP,BEP, Niveaux IV, BTS ...je manage les équipes, je renseigne me tableaux de bords, je gère administrativement, financièrement et techniquement les affaires contractuelles, commercialement je démarche les institutions et je suis porteur d'affaire, je fais les devis, les contrat de maintenance P2 et P5

Ancien Militaire rigoureux, professionnel, endurant à cheval sur les EPI et la sécurité du personnel, géographiquement mobile dans tous les Dom_Tom démanagement possible. Je souhaite apporter mon expérience et mon analyse dans le domaine du Génie Climatique comme Chargé d'Affaire ou Responsable de maintenance. Pays intéressé : Mayotte ( j'y est travaillé sur le CHM travaux/maintenance), Dom Tom en général...

- Conseiller pédagogique et Président de jury pour l’éducation National à Mayotte, pour les CAP, BEP ,BAC Pro, nommé par le Recteur d'Académie..

- Titulaire de l'Attestation de Capacité Fluide Frigorigène N°= 2016/61

- Titulaire Habilitation Elec: B1 N°= 1038

- Titulaire du BTS Fluides Energies Domotique Option "B" Traitement et conditionnement d'air

- Titulaire d'un certificat Niveau IV Bac Pro Froid Hautement Qualifié

- Titulaire d'un BEP Equipements Techniques d'Energies

- Titulaire d'un CAP Froid Climatisation



Localisation actuelle : Ile de la Réunion....libre immédiatement



Mes compétences :

Management opérationnel

Dépannage cuisine industriel

Dépannage CF +/-

Froid commercial

Dépannage groupe d'eau glacée

Chiffrage devis

Climatisation industrielle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Calcul de coûts

Audit énergétique

Bilan thermique

Gestion financière

Préparation de chantier

Rédaction technique

Réponse aux appels d'offres

Suivi de chantiers

Développement commercial

Renseigner les tableaux de bord

Management

Gestion du risque

Sensibiliser sur les EPI

Gestion du personnel

Animation de réunions

Motiver le personnel