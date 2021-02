Après plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie de la lingerie et du bain, je lance en 2011 "Les UltraViolettes" une marque innovante alliant la mode" et la protection solaire dédiée aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants . En 2021 nous fêtons les 10 ans de la marque. À cette occasion nous lançons notre nouveau site internet pour nous développer davantage sur le digital.



"Les UltraViolettes" propose des collections bain écoresponsables depuis déjà plusieurs années limitant ainsi son impact environnemental de manière conséquente.



Nos distributeurs sont présents en France et à l'étranger parmi lesquels des spécialistes de la lingerie et du balnéaire, des spécialistes de la mode dédiée aux femmes enceintes et à la maternité et des spécialistes de la mode enfantine.



Pour plus d'informations, prenez le temps de découvrir notre univers en visitant notre nouvel écrin: https://www.lesultraviolettes.com



Bien à vous,

Juliette Bigot-Pallard