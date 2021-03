Juliette CLEMENT-LEMESLE

Après un Doctorat en Psychologie Cognitive, avoir enseigné à l'université, fait un détour par les études marketing, écrit ou corrigé bon nombre de textes à caractère scientifique ou autres...



Je penche résolument vers mon côté créatif. Grâce à une bonne dose de savoir-faire acquis en autodidacte au fil des années, je me suis lancée dans la création sous toutes ses formes : notamment l'artisanat de bijoux ; mais aussi conception/upcycling de vêtements et mobilier...



Passionnée de littérature et amoureuse inconditionnelle des mots, je m'aventure aussi dans l'écriture.



Grâce à mon parcours atypique, j'ai développé aussi bien un esprit synthétique et analytique, des capacités rédactionnelles, une grande adaptabilité, des compétences statistiques... ; qu'un esprit créatif, des compétences manuelles, un sens de l'esthétique, autonomie et détermination.



Enrichie de ces compétences, j'ai créé mon entreprise et vends mes productions.



Mes compétences :

Création/vente écriture, bijoux, vêtements, meubles

Docteur en Psychologie

Rédactrice free lance