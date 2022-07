Juliette COLLONGE

Éditrice-packageur et correctrice indépendante avec quatorze années d'expérience.

Je travaille comme prestataire externe pour différentes maisons dédition (Solar, Tana, Hachette, La Plage, Jouvence, Le Souffle dOr, Ellebore, Sang de la Terre). Les projets éditoriaux sont réalisés sur commande ou proposés « clés en main ».

Depuis 2013, je dirige plusieurs collections orientées vie pratique, santé, développement personnel et spiritualité pour les éditions Solar (Editis, Edi8) et je coordonne des grands guides « hors collection ».

*******

Les thème privilégiés :

Bien-être, santé, nutrition, aroma et phytothérapie

Spiritualité, ésotérisme, méditation, yoga

Féminin

Développement personnel, psycho, parenting

*******

Par ailleurs, je poursuis actuellement une formation longue en astrologie humaniste et je suis formée en soins énergétiques égyptiens.