Juliette KARPA

Huit années d’expérience et de formation dans le domaine de la communication, de ses outils et des techniques d’information m’ont amenée à travailler, en France et à l’international, dans les secteurs du développement, du plaidoyer politique au service du respect des peuples et de l’accès aux ressources naturelles, de la culture et de l’éducation.



Orientée sur la compréhension des besoins, la mise en place de stratégies et de moyens de communication adaptés au domaine dans lequel j’exerce, mon objectif est de proposer des solutions communicationnelles intégrées à la politique globale, au service de la promotion et du développement de l’organisation ou de l’entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Relations Presse

Mise en place d’actions de Plaidoyer

Animation des réseaux sociaux

Evénementiel

Rédaction de contenus

Gestion de partenariats

Animation de formations

Writter

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Calc

Audit

Adobe Photoshop

Adobe Indesign