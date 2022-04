Juliette LONCLE

Jeune femme créative, je sais m'adapter et faire preuve d'imagination face à un projet.



Issue d'une formation en Alternance dans différents domaines du Commerce et du Marketing, j'ai développé des compétences diverses, notamment dans le conseil et l'orientation de la clientèle, l'accueil téléphonique, la négociation Clients/Fournisseurs, la prise en charge d’un portefeuille client, la prospection, l'élaboration et le suivi de plan de Communication et Marketing, la création visuelle des différents supports...

Les nouveaux challenges ne me font pas peur. Mes compétences sont variées et issues de ma formation ainsi que de mes expériences professionnelles.



Je suis dynamique, honnête, curieuse, adaptable, mature, créative et autonome. J'apprends vite et je n'ai pas peur de consacrer du temps et de l'énergie dans une mission qui me passionne.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Informatique

Communication

Création

Gestion de projet

Marketing

Vente

Créativité

PC Hardware

Microsoft Office

Apple Mac

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe