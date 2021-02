Juliette LONGIN

Jai créé PERLE Expertise à la suite de 20 années passées dans le milieu du médicament et des dispositifs médicaux, 10 ans en CRO et 10 ans dans lindustrie pharmaceutique.

Jai débuté ma carrière dans la recherche fondamentale avec un Doctorat dEndocrinologie. Un peu loin des patients et de la vraie vie, jai décidé en 2001 de rejoindre la recherche clinique dans une CRO.

Je me suis rapidement spécialisée dans l'évaluation des produits de santé qui se base sur lépidémiologie, léconomie de la santé et la mesure de la qualité de vie des patients. Après 10 ans en CRO, jai voulu connaître le point de vue de mon principal client, lindustrie pharmaceutique, et jai intégré lindustrie pharmaceutique en 2010 dans laquelle jai exercé 10 années. Jai évolué dans les secteurs de laccès au marché et des affaires médicales aux niveaux national et international.

En 20 ans, jai développé un important réseau, composé des différents acteurs de lécosystème de la santé : médecins, autorités de santé, associations de patients, industrie pharmaceutiques, entreprises de biotechnologies, académiques.

Compte tenu de mes différentes expériences, de la bonne connaissance des besoins de chacun des acteurs de lécosystème, du développement exponentiel des innovations au service des médecins et des patients, jai décidé de mettre mon expertise au service de chacun.