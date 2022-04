Juliette LONGUEPEZ

FORMATION:



2008 : Formation COHERUS (Renforcement des pratiques managériales et commerciales)

"Les fondamentaux du développement"

"La Communication Persuasive"





2004-2005 Formation professionnelle continue 105 heures /Domaine Musiques :

- Management/ Tourneur/ Droit/Gestion.



2003-2004 DEA Sciences de l'information et de la communication (Université Lille III).

Mémoire de recherche : “Les liens entre les jeux de scène et les différents styles rock”.



1998-2003 D.E.U.G de Lettres Modernes /Licence/ Maîtrise (Université Lille III).

- Mémoire de recherche : “Les styles rock et leurs représentations”.

- Options “Journalisme”, “Médiation culturelle”, “Etude des médias”.



1997-1998 Baccalauréat Littéraire.

- Option Musique.





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis Juin 2008 :Chargée Relation Adhérents et Collectivités qualifiée, Mutuelle Nationale Territoriale (Lille).



2007 Mars à Août : Agent Administratif, CRAM “Nord-Picardie” (Villeneuve d'Ascq).



2006 Mars à Juin Chargée de Communication (stage), association Lillehardware.



- Dossier de presse, référencement, promotion, lancement portail emploi.



2003 Lauréat Défi jeunes “Réalisation du premier album du groupe Agonia”.

Expériences scéniques et studios, promotion d' album.



2002 Juin à Juillet : Chargée de Communication(stage), association “La Brigade d'Interventions Culturelles”

Festival de Dour :

Valorisation de la scène NPDC hors région.

- Réalisation de supports/Relation presse/Evènementiel.



2002 Février à Juin Chargée de Communication (stage), association “Le Fil du Rasoir”.

- Chargée de communication pour le groupe rock Lazzi.

Dossier de presse et organisation de concerts.

Juin 2000 Commerciale, SARL “K.Positif”.



1998 à 2009 Tour/Manager et Chanteuse du groupe “Agonia”.

- Chargée de Communication /Management/Logistique.

Dossier de presse, recherche de concerts, de subventions, promotion de concerts.



Mes compétences :

Communication

Culture

Musique