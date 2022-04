Juliette LOPEZ

J’ai eu le plaisir d’effectuer mes deux années d'alternance ainsi que plusieurs stages en tant que chargée de communication ou chargée de projet qui m’ont permis de me former au plus près des entreprises.



L’aspect à la fois opérationnel et stratégique de ma formation me permet d’appréhender les problématiques structurelles que connaissent la plupart des entreprises en cette période de changements.



Ma formation en master Management de projet m’apporte les qualités managériales et la prise de recul nécessaires à la mise en place d’une stratégie de communication globale.



Force de proposition, dynamique et persévérante, je mets mes compétences au service d'une communication juste et nouvelle.



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Evénementiel

Marketing

Vente