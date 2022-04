Juliette MAËS

ID MEDIA - Un autre regard sur la communication



ID Média c'est le rapprochement de deux compétences complémentaires : ID & Cie et R'Média.

Id & Cie est spécialisé dans le conseil, la stratégie en communication et le design graphique. R'Média intervient dans de nombreux domaines numériques : web marketing, site internet, photo et vidéo.



Notre philosophie : vous accompagner et vous comprendre pour trouver ce petit plus qui fait la différence... Bien plus qu'un partenaire, nous souhaitons trouver les solutions adaptées à vos besoins et votre budget dans le respect des délais.



Mes compétences :

Identité graphique

Conseil en communication

Communication

Marketing

Stratégie de communication