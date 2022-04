Juliette MAES

Actuellement stagiaire à la Compagnie Pâtissière dont l'activité est la surgélation de pâtisseries industrielles. Ma mission principale est de réduire l'étiquetage préventif des allergènes selon la réglementation INCO 1169/2011, ainsi que d effectuer des contrôles qualité et hygiène sur l'ensemble de nos produits.



J'ai obtenu mon Master 1 AGRO-SCIENCES mention "Produits de consommation alimentaire" à l'université d' Aix-Marseille, à la suite de cela j'ai décidé de réaliser mon Master 2 sur le site Agroparc d'Avignon mention "Ingénierie de la production agro-alimentaire" afin d'enrichir mes connaissances d'un point de vue plus technique.



A la suite de mon stage de fin d'année Master 2 (Août 2015), je souhaiterai intégrer une entreprise dans le domaine de la qualité ou de la production dans le but d'acquérir des connaissances supplémentaires et de m'enrichir professionnellement. Je serai ravie de pouvoir apporter toutes mes connaissances et ma détermination à une industrie agro-alimentaire.





Mes compétences :

Autonomie

Rigueur

HACCP

Contrôle qualité

Gestion de la qualité

Formation