Juliette MALHERBE

Après ma formation dans le domaine de l'aménagement du paysage, j'ai pu travailler en tant que vendeuse polyvalente en jardinerie, ce qui m'a permi d'utiliser et d'acquérir de nouvelles compétences. Suite à ce poste, j'ai pu suivre une formation comme technicienne bureau d'études dans une entreprise d'espaces verts. Je souhaite développer mes compétences et connaissances en travaillant dans un bureau d'étude c'est pour cela que j'ai décidé l'année dernière de débuter une formation licence professionnelle aménagement paysager option infographie. Cette formation me permet de me perfectionner sur les logiciels DAO-CAO et PAO que je maitrise maintenant. J'ai pu lors de mes stages développer mes compétences dans ce métier.



Mes compétences :

Création de projets d'aménagement paysager

Planification des projets d'aménagements

Entretien des espaces verts

Connaissance des techniques de tailles des plantes

Lire des cartes, des plans techniques...

Reconnaissance des végétaux

Diagnostiquer un site urbain et/ou rurale

Estimation des coûts d'un projet

Autocad

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator