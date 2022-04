Juliette MARRE

Après 10 années passées au Québec à jouer, photographier,créer des spectacles, écrire, faire de la musique et vieillir un peu, je rentre en France. je choisis de m'exprimer dans le réseau des arts de la rue où je retrouve tout ce que j'aime, la possibilité de spectacles aux formes infinies, le contact avec le public, l'état d'esprit novateur, la prise de risque et de parole. je participe à de nombreux projets surtout en tant que metteure en scène: Les têtes de vainqueurs, Les contes de la chaise à porteurs, Didier Super, délubies, Tuxedo Big Band, la Chouing...

En 2008, je me décide à écrire mes propres spectacles et à reprendre mon chapeau de comédienne. Je fonde ma compagnie, 13 Albinos, et je monte des projets qui croisent jeu, écriture, photo montage et musique, mes sources d'inspiration depuis 20 ans. Je créel Fortunée Impérato, guide touristique d'investigations, une enquête menée sous forme de déambulatoire et dont j'invente le contenu pour chaque nouveau lieu.

En 2014, 13 Albinos devient Bleu Albinos et salue l'arrivée du dernier né, un spectacle jeune public "La dame qui ne savait plus qu'elle histoire elle venait raconter...", joué avec Mathilde Feuerbach .

Mais c'est avec bonheur que je joue aussi dans d'autres compagnies, telles Carnage Productions, la comédie musicale de Didier Super...



