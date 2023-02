Juliette MARRET (MARRET)

Bonjour,



Ingénieur agro de formation, je me suis tournée en 2007 vers les médecines alternatives, et consulte aujourd'hui en tant que kinésiologue. Qu'est-ce que la kinésiologie ? Pour le découvrir, je vous invite à consulter le lien :Array



Ma technique de prédilection est le Touch for Health (Santé par le Toucher), avec lequel j'accompagne aussi des cavaliers en préparation à la compétition :Array



Instructeur en Touch for Health, formée aux USA auprès des fondateurs de la méthode, je propose cette formation à Nantes (44) et Voiron (38).



A bientôt !



Mes compétences :

Kinésiologie

Développement personnel